Las jornadas sobre extranjería comienzan hoy en el salón parroquial de Arnedo

El salón parroquial acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la primera de las dos jornadas formativas 'Derecho de extranjería y gestión de trámites', impulsada por la Asociación de Colombianos de Arnedo.

Impartida por la abogada especializada en Derecho civil y Extranjería Isabel Munera, el encuentro abordará las novedades introducidas en la reforma del Reglamento de Extranjería, junto a un análisis práctico de los cambios y de los criterios de las oficinas. La siguiente jornada será un taller práctico a las 18.00 horas del 1 de noviembre.

