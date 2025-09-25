IU organiza el festival ArneRock con Los Zigalas para ampliar la fiesta al 4 de octubre

Ernesto Pascual Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Las casi inminentes fiestas patronales arnedanas por San Cosme y San Damián finalizarán en el anochecer del 2 de octubre, en jueves, a las puertas de un fin de semana. Con el afán de extender su ambiente hasta ese tiempo, y dentro de su objetivo de proponer a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, alternativas de ocio diferentes y a través de la cultura, la asamblea local de Izquierda Unida ha organizado una jornada de conciertos para el sábado 4 octubre. Un día que lo ha bautizado con nombre de festival, ArneRock.

Con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad del calzado y varias empresas, esta iniciativa contará con la participación de dos grupos y de un pinchadiscos. Abrirá la velada a las 21.00 horas QuatroQuTres, banda surgida de la escuela municipal de música Agustín Ruiz. Amenizará con temas cargados de guitarras y energías el pinchadiscos Fisia desde las 22.30 para dar paso al concierto de la banda punk rock riojana Los Zigalas.