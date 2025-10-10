La instalación fotovoltaica del teatro Cervantes de Arnedo costará 67.258 euros Será el primer edificio municipal energéticamente independiente y vertirá también a la red general logrando un ahorro

El Teatro Cervantes será el primero de los edificios municipales que producirá a través de paneles la energía suficiente para su uso.

Ernesto Pascual Viernes, 10 de octubre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Teatro Cervantes de Arnedo será el primer edificio municipal energéticamente independiente gracias a la próxima colocación en su cubierta de un sistema de placas fotovoltaicas. De ello se encargará la empresa arnedana ProCidacos con una inversión del Ayuntamiento de la ciudad de 67.258,52 euros, financiada al cien por cien por fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Convocada la contratación de la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo colectivo en baja tensión en su cubierta en el mes de agosto, un total de catorce empresas concurrieron a esta licitación, número poco habitual en otros procedimientos. Entre ellas, y desde un precio de salida de 87.554,64 euros, la Junta de Gobierno local del Consistorio aprobó, en su sesión semanal celebrada este viernes, la adjudicación a Instalaciones ProCidacos SLU por 67.258,52 euros.

Además de esa reducción en algo más de 20.000 euros en el precio de ejecución, la empresa ofreció otras mejoras como la rebaja en cuatro semanas del plazo de ejecución, fijado en el pliego de condiciones en cuatro meses, y la ampliación de la garantía de la instalación hasta los diez años.

La Junta de Gobierno adjudicó los trabajos a la empresa arnedana ProCidacos, con diez años de garantía

«El consumo del Teatro Cervantes será totalmente cubierto por la producción de las placas solares y, además, revertirá energía al sistema general eléctrico, lo que supondrá una rebaja para el Ayuntamiento en la factura energética», valoró la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, este viernes al anunciar la adjudicación del contrato dentro de los puntos abordados por la Junta de Gobierno local.

Una vez avanzado el trámite en el Cervantes, la planificación del área de electricidad del Consistorio baraja otras opciones de edificios públicos para continuar con estas actuaciones. «Dentro del plan de eficiencia energética, hay posibilidades de instalar placas en otros edificios municipales, al igual que estamos realizando en distintas calles», expuso la regidora.

Junto a este asunto, la Junta de Gobierno local aprobó este viernes ceder el uso del Cervantes al IES Celso Díaz para un teatro escolar en inglés el 19 de noviembre, a la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) para una obra inclusiva el 7 de diciembre y al colegio La Estación para su festival de Navidad el 17 de ese último mes. También dio el visto bueno a varios fraccionamientos de deuda y licencias.

Temas

Edificios

Energía

Arnedo