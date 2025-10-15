El Club Municipal de Lectura de Arnedo abre inscripción para las quince plazas de este curso

Ernesto Pascual Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Erigida en una de las actividades más consolidadas del área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo, el Club Municipal de Lectura ha abierto su inscripción en la biblioteca para el curso 2025-2026 por un precio de 61 euros hasta agotar sus quince plazas –con opción de abrir un segundo grupo en función de la demanda–.

Con Jenifer Moreno en su cuarta edición al frente, los integrantes se reúnen, desde ayer, cada martes de 19.30 a 21.00 horas para compartir títulos, impresiones, abordar contextos históricos, geográfico, etc. de cada obra. «Pretende animar a todo tipo de público que nos quiera acompañar a leer en común libros que se deciden entre monitores y participantes. Compartir distintos puntos de vista sobre una lectura es más satisfactorio y gratificante», invita la edil de Cultura, Chus Zapata.