Un homenaje a videojuegos clásicos ilustra la pancarta de la peña Lubumbas
Viernes, 29 de agosto 2025, 08:14
Las hermanas Candela y Clara González volverán a ilustrar la pancarta que acompañará los actos y los pasacalles de la peña Lubumbas en las ... próximas fiestas patronales por San Cosme y San Damián. Con un homenaje a los videojuegos clásicos, y entre los dos bocetos presentados, su diseño ha sido elegido como ganador del XXXII Concurso de Pancartas de la peña Lubumbas, dotado con 800 euros.
«Queríamos seguir con la esencia del año pasado, pero con un estilo distinto: si el año pasado apostamos por el pop-art, en esta ocasión apostamos por los píxeles, jugando con iconos populares que se convierten en personajes de videojuegos», explicó Candela, que estudia Derecho y Traducción en Salamanca. «Es un guiño a los juegos de la infancia de varias generaciones, porque las fiestas son como jugar, pasarlo bien con los amigos y con los demás», añadió Clara, que estudia Bachillerato de Bellas Artes en el IES Batalla de Clavijo.
En el anverso, juega y convierte el 'Game over' final en 'Game start' inicial con el castillo y la bomba junto a representantes de las tres peñas de Arnedo. Al seleccionar jugador, recae en una peñista de la Lubumbas, morena y de pelo rizado, como las hermanas autoras. En el reverso, el Robo de los Santos se convierte en un 'comecocos' del que huyen peñista y santos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.