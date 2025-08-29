LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las hermanas González, ayer con el presidente de la Lubumbas. E. P.
Arnedo

Un homenaje a videojuegos clásicos ilustra la pancarta de la peña Lubumbas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:14

Las hermanas Candela y Clara González volverán a ilustrar la pancarta que acompañará los actos y los pasacalles de la peña Lubumbas en las ... próximas fiestas patronales por San Cosme y San Damián. Con un homenaje a los videojuegos clásicos, y entre los dos bocetos presentados, su diseño ha sido elegido como ganador del XXXII Concurso de Pancartas de la peña Lubumbas, dotado con 800 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  2. 2 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  3. 3

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
  8. 8 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  9. 9

    Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño
  10. 10

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un homenaje a videojuegos clásicos ilustra la pancarta de la peña Lubumbas

Un homenaje a videojuegos clásicos ilustra la pancarta de la peña Lubumbas