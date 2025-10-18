LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gobierno de La Rioja plantea ampliar plazas a través de dos módulos en el patio del centro. E. P.

Arnedo | Escuela Infantil

Herce: «Es la solución rápida, pero perdemos la oportunidad de una nueva escuela infantil»

La alcaldesa valora que la ampliación en módulos da respuesta a las familias a corto plazo pero defiende la opción de construir una nueva

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:34

Comenta

«Por un lado, estamos contentos porque nos han escuchado y va a haber una solución al problema a corto plazo. Pero, por otro, estamos ... tristes porque se ha perdido una oportunidad a largo plazo para la ciudad». Es la valoración que la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, realizó ayer ante la partida de 350.000 euros que el borrador del Presupuesto del Gobierno de La Rioja para el ejercicio 2026 para la instalación de dos módulos prefabricados para que permita ampliar la oferta de plazas de la escuela infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herce: «Es la solución rápida, pero perdemos la oportunidad de una nueva escuela infantil»

Herce: «Es la solución rápida, pero perdemos la oportunidad de una nueva escuela infantil»