Herce: «Es la solución rápida, pero perdemos la oportunidad de una nueva escuela infantil»

«Por un lado, estamos contentos porque nos han escuchado y va a haber una solución al problema a corto plazo. Pero, por otro, estamos ... tristes porque se ha perdido una oportunidad a largo plazo para la ciudad». Es la valoración que la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, realizó ayer ante la partida de 350.000 euros que el borrador del Presupuesto del Gobierno de La Rioja para el ejercicio 2026 para la instalación de dos módulos prefabricados para que permita ampliar la oferta de plazas de la escuela infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo.

Cuando en el verano de 2023 se detectaron las primeras familias que se quedaban sin plaza en el centro, la Consejería de Educación ya barajó esta opción. Pero se fueron aplicando otras, como crear una extensión en el colegio de Quel o reestructurar las aulas existentes en la ciudad del calzado en función de la demanda. Ahora retoma esta alternativa, para la que la Consejería ya ha iniciado los trámites, según informaba el Partido Popular arnedano.

Con sentimiento agridulce, el grupo de gobierno del Consistorio no termina de estar convencido con este anuncio, que aspira a estar en servicio para el próximo curso. «Nos quedará un patio reducido en el que se talará algún árbol para instalar los módulos. Es una solución a corto plazo en lugar de mirar a futuro con la construcción de una nueva escuela infantil en una sola planta, como se recomienda actualmente, con más jardín, con aulas de construcción y no prefabricadas...», expuso ayer Herce.

«Nos quedará un patio reducido en lugar de una nueva en una sola planta, con más espacios, aulas de construcción...»

Porque, a juicio del grupo de gobierno, con esos 350.000 euros que contempla el borrador del Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio se podría comenzar a dar los primeros pasos para la construcción de una nueva Escuela Infantil para la ciudad. Así lo lleva defendiendo desde hace meses, llamando a retomar y actualizar el proyecto que redactó Educación en 2011. «Podría comenzar a construirse la nueva escuela infantil en una parcela anexa al actual centro, propiedad de la Comunidad, a través de módulos de obra en fases, de modo que primero daríamos solución al problema más cercano y, poco a poco, tendríamos un edificio nuevo para la ciudad», reiteró Herce.

Desde la oposición municipal pero cercana con el gobierno regional, el Partido Popular de Arnedo valoró que esta ampliación «dará una solución inmediata a un problema que se venía arrastrando desde hace ya varios cursos asegurando un servicio educativo de primer ciclo de gran valor para toda la comarca».