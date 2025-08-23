LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de la manifestación de la Plataforma del pasado 27 de abril. E. P.

Arnedo

Herce reprocha la deriva propagandística de Salud sobre el Hospital

La alcaldesa arnedana lamenta que la Consejería de Salud emita notas de prensa alejadas, a su juicio, de la realidad

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:49

«Nos causa preocupación la deriva propagandística de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja respecto al Hospital de Calahorra». Es la reflexión ... que dejó ayer la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, para lamentar «los titulares propagandísticos que está emitiendo y que algunos medios reproducen en copia y pega cuando las cosas no van tan bien como dicen».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

