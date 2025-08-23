Herce reprocha la deriva propagandística de Salud sobre el Hospital

«Nos causa preocupación la deriva propagandística de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja respecto al Hospital de Calahorra». Es la reflexión ... que dejó ayer la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, para lamentar «los titulares propagandísticos que está emitiendo y que algunos medios reproducen en copia y pega cuando las cosas no van tan bien como dicen».

Involucrado el grupo de gobierno del Ayuntamiento desde el inicio de la legislatura en la defensa de la sanidad pública y con el mensaje que desde hace unos meses lanza la Plataforma SOS Hospital de Calahorra, Herce se refirió ayer a las noticias emitidas en las últimas fechas desde el Ejecutivo regional como la ampliación de consultas en doce especialidades. «No se ha hecho ningún contrato nuevo en 2024-2025, a diferencia del período 2022-2023 –lamentó–. No hay ningún nuevo profesional que avale esta noticia; tampoco se ha realizado ninguna reforma ni renovación en estos dos años cuando en los dos anteriores se invirtieron más de 400.000 euros en el Hospital de Calahorra».

Como única novedad en los últimos meses en el centro, apuntó las peonadas que realizan profesionales de Logroño para reducir las listas de espera. «Pero no hay nada especial para cubrir bajas», reflexionó.

También se refirió a la noticia sobre la compra de ecógrafos de nueva generación. «No es nuevo, ya se explicó en febrero... Solo han renovado lo que está obsoleto –advirtió–. Y para más colmo, se han comprado con fondos del Ministerio de Sanidad».

Para la regidora arnedana, «esta propaganda nos hace pensar que quieren engañar a la ciudadanía» y comprometió que «seguiremos expectantes a ver si mejoran las condiciones del Hospital o si va a seguir igual».