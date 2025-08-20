LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La calle Juan Carlos I se llenará de diversos juegos de todos los tamaños y manualidades en una invitación a las familias a compartirlos. E. P.
Arnedo

El XXI FlipArnedo homenajeará al arte del teatro el último viernes de este agosto

La calle Juan Carlos I se llenará de juegos de todos los tamaños y para todas las edades desde las 18.00 horas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:11

La tarde del último viernes de agosto será un año más, y van veintiuno, recomendada para jugar a todo el que tenga entre 0 y ... 99 años en la ciudad del calzado. Será la tarde de un nuevo FlipArnedo, el festival de juegos con el que la concejalía de Festejos y Juventud del Ayuntamiento arnedano invita a participar y compartir a toda la familia. «Es nuestra particular fiesta fin de verano, la vigésimo primera edición de una cita que tiene por temática el arte del teatro y como espacio característico para su desarrollo la calle Juan Carlos I, donde invita a jugar juntos a pequeños y mayores», instó a participar ayer la edil de Juventud, Festejos y Formación del Consistorio, Sandra Rodríguez.

