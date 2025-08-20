El XXI FlipArnedo homenajeará al arte del teatro el último viernes de este agosto
La calle Juan Carlos I se llenará de juegos de todos los tamaños y para todas las edades desde las 18.00 horas
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:11
La tarde del último viernes de agosto será un año más, y van veintiuno, recomendada para jugar a todo el que tenga entre 0 y ... 99 años en la ciudad del calzado. Será la tarde de un nuevo FlipArnedo, el festival de juegos con el que la concejalía de Festejos y Juventud del Ayuntamiento arnedano invita a participar y compartir a toda la familia. «Es nuestra particular fiesta fin de verano, la vigésimo primera edición de una cita que tiene por temática el arte del teatro y como espacio característico para su desarrollo la calle Juan Carlos I, donde invita a jugar juntos a pequeños y mayores», instó a participar ayer la edil de Juventud, Festejos y Formación del Consistorio, Sandra Rodríguez.
Será el lugar donde se desplegarán decenas de juegos de todos los tamaños, desde los de mesa hasta los gigantes pasando por los tradicionales, en la tarde del viernes 29 de agosto desde las 18.00 hasta las 20.30 horas. Junto a los juegos, varios talleres de manualidades para invitar a disfrutar a pequeños y mayores.
Volverá así, si la climatología no lo impide, a su lugar habitual después de que el pasado año se refugiara en el vestíbulo del Teatro Cervantes ante la amenaza en forma de nubes y truenos de tormenta. De este modo, los arnedanos volverán a rendir homenaje a la ciudad hermanada francesa de Parthenay, cuyo Flip, su festival de juegos gigante, es su semana grande del año.
La compañía Ganso & Cía pondrá el colofón con el espectáculo cómico sobre el teatro 'Welcome & Sorry'
Con el arte del teatro como tema de esta edición, el colofón tras una tarde de juegos será la puesta en escena en la Puerta Munillo del espectáculo de calle 'Welcome & sorry', de la compañía Ganso & Cía, parodia cómica del clásico 'Hamlet' de Shakespeare, una comedia gestual y elementos clown desde la mirada irónica y divertida a los grandes clásicos y los estereotipos que los rodean con la intención de atrapar a todos los públicos. «Contaremos con dos amantes del teatro que representarán 'Hamlet' con fidelidad al original y a la par con toques humorísticos y pequeñas parodias», expuso la edil.
