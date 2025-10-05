La Feria de Antigüedades de Arnedo atrae a cientos de vecinos El evento reunió a veintidós anticuarios de diversas comunidades del norte en la cita organizada por el Ayuntamiento de la ciudad del calzado

Sobre una alargada mesa y a su alrededor, uniformes, cascos, armas de ejércitos de otras épocas y lugares. En otra, un viaje al siglo XIX a través de mobiliario, utensilios y detalles. A unos metros, figuras de todo tipo, tamaño y temática... Y a lo largo de toda la plaza de España, cualquier cosa que uno pueda imaginar que se pueda coleccionar, desde libros a botellas de gaseosas, desde sellos a juguetes de décadas pasadas...

Fue la panorámica de la Feria de Antigüedades de Arnedo, que reunió a veintidós anticuarios de diversas comunidades del norte en la cita organizada por el Ayuntamiento de la ciudad del calzado junto a la Asociación de Anticuarios de La Rioja (Arnes). Un paisaje al que se unieron medio centenar de vehículos clásicos de décadas pasadas gracias a la colaboración del Ni Fu Ni Fa Automóvil Club de Logroño y del Automóvil Club de Arnedo.

Después de disfrutar de sus fiestas patronales, la feria fue en la mañana del domingo la primera convocatoria multitudinaria en un fin de semana que encaminaba hacia la rutina laboral y escolar desde este lunes. Acompañados por la buena temperatura, fueron cientos las personas de todas las edades que pasearon entre las mesas, que contrastaron y se sorprendieron con lo que se mostraba y que se asomaron a los interiores de vehículos ya propios sólo de películas.

