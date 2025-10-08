La extensión de Arnedo de la Escuela de Idiomas cuenta con plazas vacantes
Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:24
Con la matrícula abierta, la extensión de Arnedo de la Escuela Oficial de Idiomas de Calahorra informa de que tiene todavía plazas vacantes ... para este cursos 2025-2026 tanto en el aprendizaje del inglés como del francés.
Con la oferta para obtener certificados oficiales, clases de conversación con nativos por menos de 80 euros el curso completo, los interesados pueden encontrar más información en el 941146819, en el correo eoi.calahorra@larioja.edu.es, en la página www.eoicalahorra.es ó en el código QR incluido en un cartel en redes sociales.
