Emprendedores locales comparten experiencias en la Jornada 'Impulsa Arnedo'

Ocho emprendedores locales, de diferentes sectores y nacionalidades, compartirán sus experiencias este jueves en la Jornada Emprendimiento y Comercio 'Impulsa Arnedo' que acogerá el hotel Victoria desde las 09.00 a las 19.00 promovida por el Ayuntamiento junto a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la Federación de Empresas de La Rioja.

«Esta jornada apela a toda la sociedad, está dirigida a todas las personas que estén interesadas en escuchar a otros emprendedores o que quieran emprender», invitó la edil de Régimen interior y Desarrollo local, Nuria San Servando. Los interesados pueden inscribirse en la web municipal.

Tras la apertura, cada uno de los protagonistas compartirán vivencias y consejos. Después del café, sobre las 12.00, el conferenciante y formador Fernando Tobías impartirá a alumnos de 6º de Primaria un taller sobre cómo trabajar una idea. «Queremos fomentar y sembrar la semilla de los futuros emprendedores», concretó San Servando.

Ya tras la comida, desde las 17.00 horas, la arnedana Laura Martínez compartirá un podcast en director dentro de su proyecto 'Despeina tu mente', centrado en el emprendimiento. Una hora después está previsto que Laura Carrera, de AACiiS Consulting, ofrezca una clase maestra sobre el tema.

