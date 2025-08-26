El dúo de Claire Victoria y del arnedano Gonzalo Zapata cierra el ciclo musical

Ernesto Pascual Martes, 26 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

El segundo ciclo del Verano Cultural de Arnedo llega esta tarde noche a su fin. Si hace ahora un mes pasaba su última proyección el 'Cine de verano al aire libre', hoy hace sonar su tercer y último concierto el ciclo 'Música en las iglesias', promovido por el área de Cultura del Ayuntamiento junto a la parroquia y la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Como las dos citas anteriores, será gratuito y a las 20.30 horas, pero en una tercera distinta ubicación, en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, la más antigua de la ciudad del calzado. Entre sus muros actuarán el pianista arnedano Gonzalo Zapata junto a la violinista y cantante Claire Victoria, un dúo consolidado en la fusión del folk y el jazz. Será el segundo concierto del ciclo con un arnedano como protagonista después de que participara el pasado viernes la violinista Marta Cobos dentro del cuarteto Stendhal Ensemble en el templo de Santo Tomás.

Formados los dos protagonistas de esta tarde en la música clásica y el jazz, buscan combinar de manera sutil canciones tradicionales y originales con elementos de esos dos mundos sonoros y voces anglosajonas y castellanas en lo que describen como «un viaje sonoro transversal que asegura una experiencia auténtica y enriquecedora para todos los públicos».

Temas

Verano

Arnedo

Cine