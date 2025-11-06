LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El jefe de la Policía Local explicó el funcionamiento automático de los dos desfibriladores incorporados. E. P.
Arnedo

Dos coches de Policía Local con desfibriladores aseguran la atención en toda la ciudad

El Ayuntamiento forma a los 29 agentes del cuerpo para llevar la protección cardíaca lo antes posible a cualquier punto del término municipal

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:28

Llegar lo antes posible a cualquier lugar del término municipal de Arnedo en el que suceda y se advierta una parada cardíaca. Es el ... objetivo de la dotación que ha realizado el Ayuntamiento de al ciudad del calzado de dos desfibriladores en sendos coches patrulla de la Policía Local gracias a una subvención de 4.800 euros del Gobierno de La Rioja, ayuda que incluye la formación en su uso de sus 29 agentes.

