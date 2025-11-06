Dos coches de Policía Local con desfibriladores aseguran la atención en toda la ciudad

Llegar lo antes posible a cualquier lugar del término municipal de Arnedo en el que suceda y se advierta una parada cardíaca. Es el ... objetivo de la dotación que ha realizado el Ayuntamiento de al ciudad del calzado de dos desfibriladores en sendos coches patrulla de la Policía Local gracias a una subvención de 4.800 euros del Gobierno de La Rioja, ayuda que incluye la formación en su uso de sus 29 agentes.

«A la inmensa mayoría de las intervenciones, sean un accidente, sean sanitarias, etc., los primeros en llegar somos la Policía Local. Y en esos primeros momentos es fundamental la velocidad en atender a la víctima, por lo que es importante que tengamos estos equipos y esta formación», valoró ayer el jefe del cuerpo, César Mendoza, en la presentación de estas medidas de cardio protección. «La mejor manera de dar cobertura y atención a toda la población es que estos desfibrilidadores sean móviles –expuso sobre esta medida la edil de Régimen Interior y Policía Local, Nuria San Servando–. Como no podemos predecir dónde se van a dar las paradas cardíacas, la forma de llegar en menos tiempo a cualquier parte del municipio es ubicar los desfibriladores en los coches patrulla».

Las autoridades sanitarias apuntan a que se dan al año en España unas 50.000 paradas cardio respiratorias, de las que unas 30.000 se dan fuera de recintos hospitalarios. De ahí que el Ayuntamiento de Arnedo haya querido apostar por estos equipos que refuercen la atención en la ciudad. En estos momentos, cuentan con desfibriladores los tres colegios, los dos institutos, el cuartel de la Guardia Civil, el centro de participación activa de mayores, el Centro Tecnológico Novex y, como espacios privados, los hoteles Virrey y Victoria y la Clínica Dental Gurpegui. Con los dos coches patrulla ya con el distintivo de portar un desfibrilador, el Ayuntamiento busca que el total del término municipal pueda recibir esta atención en caso de parada cardíaca.

Una subvención de 4.800 euros permite la adquisición de los dos desfibriladores y la formación de los agentes

La necesidad de contar con desfibriladores en cualquier punto de la ciudad se evidenció hace unos meses cuando un vecino sufrió una parada en avenida Benidorm y los agentes tuvieron que utilizar el de la clínica dental.

Hace mes y medio, los 29 agentes del cuerpo recibieron formación por parte de Rafael Tamayo, instructor de la empresa Iberocardio. De ese curso, el jefe de la Policía Local hace una reflexión que comparte con todos sus vecinos: «Hay situaciones que personas normales, sin formación, se pueden encontrar en la que es mejor hacer cualquier cosa a través de una reanimación pulmonar o con el desfibrilador que no hacer nada. Cualquier cosa que hagas mejorará a la víctima». En este punto, subraya que «todos podemos usar un desfibrilador» pues, al ser automáticos, guían a través del altavoz cada acción y maniobra que las personas han de seguir ante una parada.