Imagen de la ciberteca municipal de la zona de la UA-4. A. A.
Arnedo

Las dos cibertecas municipales inician la oferta formativa 25-26

Los cursos para mayores de 16 años comienzan del lunes al jueves con uno sobre certificado electrónico y trámites 'on line' nivel medio por 10 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:42

Comenta

Una vez disfrutadas las fiestas, a los arnedanos les toca recuperar la rutina. En ese día a día, las dos cibertecas municipales comienzan este ... lunes con la oferta formativa en nuevas tecnologías y mecanografía que el área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo ha preparado para este primer trimestre del curso.

