Las dos cibertecas municipales inician la oferta formativa 25-26

Una vez disfrutadas las fiestas, a los arnedanos les toca recuperar la rutina. En ese día a día, las dos cibertecas municipales comienzan este ... lunes con la oferta formativa en nuevas tecnologías y mecanografía que el área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo ha preparado para este primer trimestre del curso.

Con horario en la sala Arfudi de la Casa de Cultura de mañanas, de 10.00 a 14.00, y de tarde en la de la UA-4, de 16.30 a 20.30 horas, los cursos para mayores de 16 años comienzan del lunes al jueves con uno sobre certificado electrónico y trámites 'on line' nivel medio por 10 euros; después, por 5 cada uno, habrá cursos básicos de iniciación a la informática del 13 al 16, a Internet del 20 al 23 y de correo electrónico del 27 al 30 de este mes. Además, ofrecen también mecanografía desde nivel básico a avanzado para niños de 7 a 15 años.

Las cibertecas enseñarán en noviembre a manejar un teléfono Android del 3 al 6 y del 10 al 1, además de ofimática Word con Inteligencia Artificial del 17 al 20 y Excel del 24 al 27.

Compras seguras en internet del 1 al 4 de diciembre, iniciación a la Inteligencia Artificial del 15 al 18 serán las dos propuestas de diciembre, además de los habituales de mecanografía.