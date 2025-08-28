Diana Herrero e Inmaculada Sáenz, ganadoras literarias en Arnedo

Las arnedanas Diana Herrero Gil de Muro en relato breve e Inmaculada Sáenz Martínez-Losa en poesía han merecido los accésit locales en los ... Premios Literarios Ciudad de Arnedo 2025, una trigésimo cuarta edición en la que los primeros premios han sido para la oscense Lourdes Aso Torralba y para el asturiano Yosé Álvarez-Mesa respectivamente.

Tradicionales en el calendario anual literario del país, el área de Cultura del Ayuntamiento arnedano convocaba este certamen en las dos modalidades. Aunque con menor participación que en anteriores ediciones, el concurso recibió 36 obras en la modalidad de relato breve, con seis candidatas al premio local, y 35 poemarios, con trece optando al accésit arnedano.

Dotado con 500 euros de premio, el primero en relato breve de este Ciudad de Arnedo 2025 ha sido para 'Runas quechuas', obra de Lourdes Aso Torralba. Nacida en Castiello de Jaca (Huesca), enfermera de profesión, ha obtenido numerosos premios literarios a lo largo de todo el país, a los que suma este arnedano.

Con 500 euros para el primer premio y 150 para el accésit local, las obras ganadoras se publicarán en la web municipal

Por su parte, el accésit local la ha merecido el relato 'Una madre', de Diana Herrero Gil de Muro, que ya sabe lo que es ganarlo en 2022. Dotado con 150 euros, el área de Cultura del Consistorio arnedano busca con este premio incentiva la creatividad y el cariño por las letras entre los vecinos. En este caso, el de Herrero Gil de Muro es un relato duro a la vez que esperanzador, que se acerca al realismo mágico y de plena vigencia pues puede enmarcarse en cualquier guerra de las que sufrimos en la actualidad. Así lo describió ayer su hermana María Ángeles al anunciar el fallo la edil de Cultura, Chus Zapata.

También con cinco finalistas seleccionados entre el total, y con 500 euros para el primer premio, fue para 'Algo le falta al mundo', de Álvarez-Mesa, autor que ya tiene varios libros publicados y numerosos premios.

El premio local fue para 'Naderías', de una Inmaculada Sáenz Martínez-Losa que ya ganó el reconocimiento antes, como en 2012, 2021... Agradeciendo que el Ayuntamiento convoque estos certámenes como una oportunidad para que los aficionados plasmen su pasión, explicó ayer que su obra es un elogio a las cosas sencillas, a recuerdos que no tienen valor monetario pero sí sentimental porque hablan de momentos felices. «Esas cosas pequeñas que recuerdan a momentos que te han llegado y las guardas con todo el cariño», describió.

Las obras premiadas se colgarán en la página web municipal, www.arnedo.com.