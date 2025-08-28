LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Ángeles Herrero e Inmaculada Sáenz, ayer junto a la edil de Cultura, Chus Zapata. A. A.
Arnedo

Diana Herrero e Inmaculada Sáenz, ganadoras literarias en Arnedo

Los primeros premios del Concurso Ciudad de Arnedo van para Lourdes Aso en relato breve y para Yosé Álvarez-Mesa en poesía

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:30

Las arnedanas Diana Herrero Gil de Muro en relato breve e Inmaculada Sáenz Martínez-Losa en poesía han merecido los accésit locales en los ... Premios Literarios Ciudad de Arnedo 2025, una trigésimo cuarta edición en la que los primeros premios han sido para la oscense Lourdes Aso Torralba y para el asturiano Yosé Álvarez-Mesa respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

