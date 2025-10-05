El curso gratuito de fitosanitarios abre la inscripción este lunes

Ernesto Pascual Domingo, 5 de octubre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La colaboración entre el Ayuntamiento de Arnedo y la Asociación Aprila va a dar lugar a la celebración de un curso gratuito de capacitación homologado en el uso de productos fitosanitarios entre el 10 y el 20 de octubre.

Dirigido a interesados en obtener la acreditación oficial exigida para aplicar y manipular estos productos en explotaciones agrarias, la inscripción se abre este lunes en la página web arnedo.com o en WhatsApp 679951731.

