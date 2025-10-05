LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El curso gratuito de fitosanitarios abre la inscripción este lunes

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:26

Comenta

La colaboración entre el Ayuntamiento de Arnedo y la Asociación Aprila va a dar lugar a la celebración de un curso gratuito de capacitación homologado en el uso de productos fitosanitarios entre el 10 y el 20 de octubre.

Dirigido a interesados en obtener la acreditación oficial exigida para aplicar y manipular estos productos en explotaciones agrarias, la inscripción se abre este lunes en la página web arnedo.com o en WhatsApp 679951731.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  4. 4

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  8. 8 Desalojada la Sala Suite por el uso de gas pimienta sobre dos personas
  9. 9

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  10. 10 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El curso gratuito de fitosanitarios abre la inscripción este lunes

El curso gratuito de fitosanitarios abre la inscripción este lunes