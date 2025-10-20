La Fundación Francisca Bretón de Arnedo inicia un nuevo curso de gestión emocional

La Fundación Francisca Bretón iniciará este viernes en Arnedo la sexta edición de su taller de gestión emocional, una de sus propuestas con más ... aceptación por su propósito de buscar mejorar la calidad de vida de las personas y aprender a gestionar las emociones en el día a día.

Gratuito y con diez plazas disponibles, este taller se desarrollará en su sede, en la Casa Rosa, a lo largo de seis sesiones en las mañanas de los viernes, en un horario de 10.00 a 11.30. La Fundación describe como objetivo de este taller el brindar a los participantes las herramientas prácticas y los recursos terapéuticos que les permitan reconocer, comprender y regular sus emociones de cara a poder fomentar el bienestar personal, la resiliencia y las relaciones más saludables, también en el ámbito personal.

De hecho, la primera sesión se adentrará en la gestión de las emociones para dar paso a la resolución de problemas, en especial ante el estrés y la ansiedad en la segunda. Ya en noviembre, el tercer encuentro se acercará al autoconocimiento y la activación de recursos personales, dando paso a las habilidades sociales el 14 de noviembre. La penúltima cita se enfocará en la resiliencia para finalizar el 28 de noviembre subrayando competencias de vida y bienestar.

Además de sus programas Contigo y Salta de atención a personas de todas las edades con diversos trastornos cognitivos, la Fundación amplía a la población con este taller su oferta de actividad. Y también ha iniciado el Proyecto Hijos, para cuidar a quienes cuidan, un curso terapéutico dirigido a hijos de personas diagnosticadas con alzheimer u otras demencias. Comenzó la primera de sus tres sesiones en la tarde del miércoles con la charla 'Comprender para acompañar con más amor', continuará el día 22 de octubre con la titulada 'Cuidar sin romperse: salud, culpa y derechos' y finalizará el 29 con 'Construyendo vínculos de calidad'.

La Fundación arnedana informa a los interesados en el teléfono 621276740 ó en la Casa Rosa.