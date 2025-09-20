La cuota de octubre del Pago a la carta bajará al 50% para compensar el error

E. P. Arnedo. Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Finalmente, el Ayuntamiento de Arnedo devolverá el exceso de cuota cobrado en septiembre del 'Pago a la carta' rebajando el recibo de octubre al 50 por ciento.

Inicialmente, el gobierno local informó a los más de 2.000 usuarios de este formato de pago de impuestos y tasas municipales de que lo compensaría en las cuotas de octubre y noviembre. Pero el equipo técnico de Gestión Tributaria ha encontrado una forma de 'engañar' al sistema y ofrecer esta solución en octubre.

Este asunto también ha sido motivo de choque político al reclamar el PP el lunes esta solución en nota de prensa. La alcaldesa Rosa Herce les reprocha que lo propuso cuando el viernes habían sido informados de la opción. «Como no la hacían pública, la propuse en nota de prensa», responde el popular Jesús Rubio.