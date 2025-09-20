LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnedo

La cuota de octubre del Pago a la carta bajará al 50% para compensar el error

E. P.

Arnedo.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50

Finalmente, el Ayuntamiento de Arnedo devolverá el exceso de cuota cobrado en septiembre del 'Pago a la carta' rebajando el recibo de octubre al 50 por ciento.

Inicialmente, el gobierno local informó a los más de 2.000 usuarios de este formato de pago de impuestos y tasas municipales de que lo compensaría en las cuotas de octubre y noviembre. Pero el equipo técnico de Gestión Tributaria ha encontrado una forma de 'engañar' al sistema y ofrecer esta solución en octubre.

Este asunto también ha sido motivo de choque político al reclamar el PP el lunes esta solución en nota de prensa. La alcaldesa Rosa Herce les reprocha que lo propuso cuando el viernes habían sido informados de la opción. «Como no la hacían pública, la propuse en nota de prensa», responde el popular Jesús Rubio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  10. 10 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La cuota de octubre del Pago a la carta bajará al 50% para compensar el error