Cruz Roja homenajea el legado de Carlos Cordón Bayo

Cruz Roja en La Rioja destacó el papel de todos los voluntarios en el acto en la Casa de Cultura arnedana.

Ernesto Pascual Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Cruz Roja en La Rioja celebró el sábado en Arnedo el Acto de Conmemoración del Día del Voluntario, encuentro que dedica a agradecer y visibilizar el compromiso de las personas voluntarias que sostienen su labor humanitaria en la Comunidad. Y la elección de la ciudad del calzado para este reconocimiento tuvo un sentir y un porqué emocionante: la organización quiso homenajear la memoria de Carlos Cordón Bayo, quien fuera su delegado especial en Arnedo y que falleció el 4 de marzo a los 57 años de edad.

Como agradecimiento y reconocimiento a sus más de 40 años ligado a Cruz Roja, el acto que acogió la Casa de Cultura sirvió para entregar a la familia de Carlos Cordón la Medalla de Plata de Cruz Roja Española, impuesta por la presidenta autonómica, María Eugenia González. «Esta medalla representa el cariño y el amor de toda nuestra institución. El impacto que Carlos ha dejado sigue vivo en su familia, en sus compañeros y en toda Cruz Roja», afirmó sobre su legado. Se sumó a su cariño la alcaldesa, Rosa Herce, también voluntaria de Cruz Roja junto a Cordón.

Tras una jornada en la que disfrutaron de visitas guiadas a las cuevas de los Cien Pilares de Arnedo, el evento se desplazó a la Casa de Cultura, cuyo edificio, el Palacio del Arzobispo Argais, fue antes lugar para la asamblea local de Cruz Roja. Junto al homenaje, el acto entregó los tradicionales 'Gorditos', distinciones para reconocer la dedicación y trayectoria de voluntarios de Cruz Roja, a siete de ellos: Emilia Marquina, Fernando Martínez-Losa, Ramoni Oyarbide, Alejandro Vallejo, José Antonio González Mazo, Jony Vigaray y Silvia Serrano de la Cuesta.

Entre los aplausos, el Premio Miguel Ángel Aquesolo, que distingue el compromiso excepcional y la aportación destacada al voluntariado, fue en esta edición para Diego Lorente Carreño. Además, Cruz Roja en La Rioja quiso reconocer la labor de Cáritas Arnedo por sus 65 años de labor en la ciudad del calzado.

«Es fundamental dar rostro y calor a quienes, día tras día, dan lo mejor de sí para ayudar a los demás», aplaudió sobre la celebración del acto en Arnedo la delegada especial de la entidad en Arnedo, Vicenta del Pozo. «Cuando agradecemos, reconocemos la belleza de un comportamiento. Y no hay nada más hermoso que darlo todo por los demás sin esperar nada a cambio», subrayó la presidenta autonómica en un acto conducido por el actor arnedano Javier Martínez-Losa.