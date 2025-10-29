El nuevo contrato de energía eléctrica ahorra 120.470 euros a las arcas arnedanas

La apuesta desde hace unos años del Ayuntamiento de Arnedo por renovar el alumbrado público en las calles de la ciudad por el sistema ... led y en los edificios públicos municipales comienza a dar sus frutos y concretarse en números reales: las arcas municipales se van a ahorrar 120.470,33 euros al año en la factura eléctrica.

Es la diferencia entre lo que el Ayuntamiento abonaba en el anterior contrato de suministro de energía eléctrica y lo que pagará tras la reciente adjudicación. Con el anterior pagaba 537.493,03 euros. Con el nuevo, 417.022,70 euros al año.

La junta de gobierno adjudicó el contrato de suministro para dos años a Adelfas Energía por 417.022 euros

En su reunión semanal del pasado viernes, la junta de gobierno local del Consistorio arnedano adjudicó el contrato para el suministro de energía eléctrica para el municipio en los dos próximos años por esa cuantía. Entre las doce empresas que se postularon, lo adjudicó a la mejor oferta, la presentada por Adelfas Energía S. L.

«Con esas cifras, supone un ahorro efectivo de 120.470,33 euros en la factura que paga el Ayuntamiento. Es decir, un ahorro del 22,41% respecto a años anteriores –aplaude la alcaldesa arnedana, Rosa Herce–. El ahorro en suministro eléctrico gracias a las medidas que vamos implantando es una buena noticia para la ciudad».

Respecto a estas actuaciones de renovación de alumbrado, la ejecución que sustituirá por sistema led trece luminarias de vapor en la calle Preciados y 86 bombillas de vapor de mercurio, tecnología ya obsoleta y prohibida, por el sistema led en el parque del Cidacos comenzará el 16 de noviembre. Con 37 días de trabajos, es la previsión de la empresa adjudicataria, Instalaciones ProCidacos, una vez que la junta de gobierno aprobó el plan de trabajo, seguridad y salud.