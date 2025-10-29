LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La renovación de las luminarias del parque del Cidacos es una de las causas del ahorro en el suministro eléctrico para la ciudad del calzado. E. P.

El nuevo contrato de energía eléctrica ahorra 120.470 euros a las arcas arnedanas

El grupo de gobierno achaca esta mejora económica a la política de renovación de luminarias por otras sostenibles

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La apuesta desde hace unos años del Ayuntamiento de Arnedo por renovar el alumbrado público en las calles de la ciudad por el sistema ... led y en los edificios públicos municipales comienza a dar sus frutos y concretarse en números reales: las arcas municipales se van a ahorrar 120.470,33 euros al año en la factura eléctrica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  9. 9 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  10. 10 Un incendio obliga a desalojar una residencia de estudiantes de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El nuevo contrato de energía eléctrica ahorra 120.470 euros a las arcas arnedanas

El nuevo contrato de energía eléctrica ahorra 120.470 euros a las arcas arnedanas