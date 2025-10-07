La construcción del pump track de Arnedo sale a concurso por 117.796 euros

Ernesto Pascual Martes, 7 de octubre 2025, 07:58 Comenta Compartir

Después de dar el visto bueno al proyecto, toca contratar los trabajos para hacerlo realidad. En su reunión celebrada el 25 de septiembre, antes de las fiestas patronales, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Arnedo aprobó sacar a licitación las obras de ejecución del circuito de pump track que se ubicará en el parque del Cidacos a la altura del puente de la travesía.

Con un presupuesto base de 117.796,51 euros y un plazo para convertirlo en realidad de dieciséis semanas, inversión prevista y anunciada en el Presupuesto municipal para este 2025, las empresas interesadas en optar a esta ejecución tienen hasta las 23.59 horas del próximo martes 14 de octubre para presentar sus propuestas al Ayuntamiento.

Números y fechas para el propósito del Ayuntamiento de dotar de una nueva instalación deportiva a la ciudad del calzado, en concreto a un parque del Cidacos que ha acoge varias. Y, en concreto, con la idea de dar un espacio en el municipio a deportes como la bicicleta de montaña y otros de inercia, como patinaje, monopatín...

Sobre 1.275 metros cuadrados de superficie, la pista será una de las mayores de La Rioja con 170 metros de recorrido

Entre las empresas que concurran a la convocatoria la mesa de valoración tendrá en cuenta varios criterios para la adjudicación de los trabajos: hasta 55 puntos la mejor oferta económica; hasta 10 la ampliación del plazo de garantía de la obra, superando el año previsto hasta un máximo de cinco; con 15 la reducción del plazo de ejecución y la puerta en marcha «para disfrutarlo lo antes posible», como instó la alcaldesa arnedana, Rosa Herce; y hasta 20 la introducción de mejoras de suministros en la instalación complementarios de mobiliario, como pueden ser bancos y mesas para reunirse, aparca bicicletas, etc.

Sobre una superficie de 1.275 metros cuadrados, el proyecto contempla un recorrido de 170 metros, lo que lo convertirá en uno de los pump tracks más largos de nuestra Comunidad. El proyecto señalada como adecuada para llegar al lugar su ubicación junto a la Vía Verde.

Dando respuesta a las peticiones de los jóvenes de la localidad y al compromiso adquirido con el Club Ciclista Sendero, el trazado contará con sucesión de resaltos (conocidos como dubbies en inglés), rodillos, saltos, mesetas y curvas peraltadas que permitirán que los usuarios aprovechen la inercia, sin necesidad de pedalear o impulsarse. Además, la instalación contará con las oportunas marcas viales en el recorrido y con un panel informativo sobre las normas para su utilización.