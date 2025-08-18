El concurso para elegir al Jurado Joven del Octubre Corto, hasta el 25 de agosto

En unas semanas, el Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo anunciará su jurado oficial, que determinará el palmarés de su vigésimo sexta edición. ... Pero habrá un premio que no está en sus manos, el del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), galardón para el que el festival y el Gobierno de La Rioja buscan sus integrantes, los interesados de 18 a 30 años que conformarán una nueva edición del Jurado Joven Riojano.

Quienes aspiren a ser los cinco elegidos para esta experiencia han de presentar su proyecto al concurso de ideas con el concepto 'Corto es mejor' antes de este próximo lunes 25 de agosto. Han de hacerlo enviando al correo electrónico info@octubrecorto.com una idea que exprese a través de un texto, un dibujo, un vídeo u otro formato artístico la premisa de ese concepto.

Los que resulten elegidos compartirán el primer fin de semana de octubre en un albergue o casa rural de La Rioja donde ejercerán su labor de jurado: visionarán los cortometrajes de la sección oficial y deliberarán para decidir qué obra merece el premio IRJ, que en esta edición duplica su cuantía hasta alcanzar la dotación de 600 euros para distribución en festivales, junto al trofeo Aborigen y la posibilidad de que dos personas del corto ganador disfruten de un fin de semana en Arnedo.

Además de compartir unos días de convivencia, los integrantes del Jurado Joven Riojano recibirán la visita de un profesional del mundo del cine y participarán en el curso exprés 'Cómo ver un corto', en el que podrán desarrollar los procesos y técnicas de una película, desde el guion a la banda sonora pasando por la fotografía, la interpretación, etc. Y como en las anteriores ediciones, estarán invitados a pasar en Arnedo el fin de semana del 25 y 26 de octubre, en el que se entregarán los premios de este Octubre Corto, compartiendo su experiencia con profesionales del cine, organización, invitados, etc.

Según detalla el Gobierno de La Rioja, un total de 73 jóvenes riojanos han vivido de esta forma, desde dentro, el festival de cine en las diecisiete ediciones que cumple la iniciativa del Jurado Joven Riojano, desde que se puso en marcha en 2007. De ellos, catorce enfocaron sus estudios al mundo audiovisual y trabajan en esta industria.