LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual
Arnedo

El concurso para elegir al Jurado Joven del Octubre Corto, hasta el 25 de agosto

Los interesados de 18 a 30 años han de remitir al festival el desarrollo de su idea sobre el concepto 'Corto es mejor'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:16

En unas semanas, el Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo anunciará su jurado oficial, que determinará el palmarés de su vigésimo sexta edición. ... Pero habrá un premio que no está en sus manos, el del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), galardón para el que el festival y el Gobierno de La Rioja buscan sus integrantes, los interesados de 18 a 30 años que conformarán una nueva edición del Jurado Joven Riojano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    La calle, una realidad que crece sin elección
  5. 5

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  6. 6 La Rioja, en alerta roja por calor este domingo
  7. 7

    En la trastienda del tiempo
  8. 8

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  9. 9 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  10. 10

    «La barra es mi terapia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El concurso para elegir al Jurado Joven del Octubre Corto, hasta el 25 de agosto

El concurso para elegir al Jurado Joven del Octubre Corto, hasta el 25 de agosto