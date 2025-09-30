LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concierto de Seguridad Social en Arnedo.

Concierto de Seguridad Social en Arnedo. Ernesto Pascual

Seguridad Social despliega su recetario de éxitos en Arnedo

La banda de José Manuel Casañ protagonizó este lunes el concierto grande de fiestas ante unas 2.000 personas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:28

Seguridad Social pusieron a bailar a casi dos mil personas en la noche de este lunes en Arnedo. Fue la gran apuesta en directo ... del área de Festejos del Ayuntamiento para estas fiestas. Y los de José Manuel Casañ lo hicieron con un repertorio que no difirió mucho del que ofrecieron el 4 de septiembre de 2010 para abrir los conciertos en el recién estrenado Arnedo Arena. Ni tampoco de los que vienen compartiendo desde los 90. Casañ, que es lo mismo que decir Seguridad Social, lleva desde principios de los 80 sobre los escenarios y sabe perfectamente lo que quiere el público. Más en unas fiestas: desplegó una colección de éxitos uno detrás de otro.

