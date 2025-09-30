Seguridad Social despliega su recetario de éxitos en Arnedo

Seguridad Social pusieron a bailar a casi dos mil personas en la noche de este lunes en Arnedo. Fue la gran apuesta en directo ... del área de Festejos del Ayuntamiento para estas fiestas. Y los de José Manuel Casañ lo hicieron con un repertorio que no difirió mucho del que ofrecieron el 4 de septiembre de 2010 para abrir los conciertos en el recién estrenado Arnedo Arena. Ni tampoco de los que vienen compartiendo desde los 90. Casañ, que es lo mismo que decir Seguridad Social, lleva desde principios de los 80 sobre los escenarios y sabe perfectamente lo que quiere el público. Más en unas fiestas: desplegó una colección de éxitos uno detrás de otro.

Para varias generaciones, Seguridad Social es una banda que siempre ha estado ahí. Que sin tener ni un disco en casa puedes cantar y tararear la mayoría de su repertorio, ese que plasmaron en 'Compromiso de amor' (1994) y que ha sonado de generación en generación, mezcla que se vio en la ciudad del calzado.

Concierto de Seguridad Social en Arnedo. Ernesto Pascual Concierto de Seguridad Social en Arnedo. Ernesto Pascual Concierto de Seguridad Social en Arnedo. Ernesto Pascual Concierto de Seguridad Social en Arnedo. Ernesto Pascual 1 /

A las 22.39, con nueve minutos de ligero retraso, el inicio de la actuación marcó ese camino con Casañ ataviado con sombrero, gafas de aviador y chupa motera: 'Camisa de once varas' viajando a 1988, un amago del riff de 'Chiquilla' para ir a 'Baila mi rumba', 'Que no se extinga la llama' y 'Sólo tú', clásicos de su carrera en el que la base rock se entrelaza y fusiona con reggae, ritmos latinos o hasta rap.

«Estáis mejor y más hermosos que la última vez -saludó Casañ -. ¿Tenéis ganas de bailar y cantar? ¡Pues la vamos a liar!». Y aprovechó esa primera parada para, desde su Benetúser natal, agradecer a Arnedo su ayuda a los pueblos afectados por la dana. Y cantó al sol amarillo en 'Acuarela' antes de volver a la rumba con 'Maria Manuela', al riff setentero con 'Me siento bien', 'Calavera' y 'Quiero tener tu presencia', que despegó finalmente a la gente del suelo antes de 'A tontas y a locas', el primer tema que tocaron del nuevo milenio. Porque sí, Seguridad Social siguieron sacando discos tras el doble directo que recogía su primera década, pero saben perfectamente las dosis que requieren sus pacientes.

El concierto tuvo un gran sonido y luces, dejando brillar a Javi Vela a la guitarra, el miembro de la actual formación más veterano, desde primeros del milenio, que completan Jorge Molina al bajo y Víctor Traves a la batería.

Casañ anunció una marcianada. Sobre el histórico riff de 'Whole lotta love' de sus adorados Led Zeppelin cantó el 'Achili pu'… Quizá demasiada fusión. Viaje a 1990 para '1, 2, 3 mueve los pies', con el público que pobló avenida de la Cruz Roja cantando, como 'El ritmo del corazón' y la acelerada 'Acción', de cuando escuchaban mucho a The Clash. Fue raro que se despidieran con 'Salta', de Tequila, lo que reforzó la sensación de estar en una verbena.

La gente sabía que había más y lo pidió. Volvieron a escena con la epopeya en varias estructuras de 'El viaje', la locura de 'Comerranas' con padres e hijos de todas las edades dejándose llevar por el ska y su única referencia a su último trabajo, 'El amor te vuelve gilipollas', de 2019. Casañ miró al público y lanzó ese grito que forma parte del clásico: 'Chiquilla'. Nadie se quedó sin cantarla ni bailar.

«Ha sido una hemorragia de placer con varias trayectorias», sentenció Casañ. Pero no acabó ahí el concierto y viajaron a Nino Bravo con 'Un beso y una flor'. Fue extraño. Decidieron matar el ritmo final del concierto introduciendo solos de cada instrumento en la balada, algo incomprensible. Pero la gente les ovacionó largo agradeciendo el buen rato. «Disfrutad la vida, que pasa rápido», se despidió Casañ.