Alojamientos Victoria Arnedo se presenta como complejo turístico al sumar doce apartamentos

Junto al hotel y al restaurante que han superado el medio siglo de vida, ahora también doce apartamentos turísticos. Es el «complejo turístico de ... atención al cliente» que ofrece Victoria, el bautizado Alojamientos Victoria Arnedo (AVA) que su equipo inauguró este jueves, con su director Demetrio Domínguez a la cabeza y la presencia del presidente regional, Gonzalo Capellán, la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, y representantes de empresarios del sector turístico riojano.

Alrededor de un patio con piscina que aspira a ser el eje social del complejo, la planta baja y la primera ofrecen apartamentos turísticos y la segunda estudios apartamentos. Todo ello en el espacio que ha dejado la transformación de la antigua discoteca Kiko's y de parte del hotel. «Somos hoteleros ampliando servicios, adaptando y transformando el Victoria con trabajo y dedicación», expuso Domínguez. En el acto, Capellán y Herce aplaudieron la capacidad emprendedora del Victoria para adaptarse a los gustos actuales y potenciar el turismo en la zona. Y comprometieron su apoyo al sector.

Con dos habitaciones, baño, cocina y la capacidad de recibir a toda una familia, a discapacitados o a visitantes con mascotas, los primeros en probarlos han sido trabajadores y familias del Victoria y sus distribuidores.