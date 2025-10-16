LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Demetrio Domínguez guió a las autoridades por los apartamentos. E. P.

Alojamientos Victoria Arnedo se presenta como complejo turístico al sumar doce apartamentos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Junto al hotel y al restaurante que han superado el medio siglo de vida, ahora también doce apartamentos turísticos. Es el «complejo turístico de ... atención al cliente» que ofrece Victoria, el bautizado Alojamientos Victoria Arnedo (AVA) que su equipo inauguró este jueves, con su director Demetrio Domínguez a la cabeza y la presencia del presidente regional, Gonzalo Capellán, la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, y representantes de empresarios del sector turístico riojano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  2. 2 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  3. 3

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  4. 4 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  7. 7 «El sexo explica a mis personajes»
  8. 8 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  9. 9

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alojamientos Victoria Arnedo se presenta como complejo turístico al sumar doce apartamentos

Alojamientos Victoria Arnedo se presenta como complejo turístico al sumar doce apartamentos