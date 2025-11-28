El comercio local de Arnedo solicita ayudas para facilitar el traspaso y evitar más cierres

Con la asistencia de 150 personas, el hotel Victoria acogió este jueves la primera Jornada de Emprendimiento y Comercio 'Impulsa Arnedo', promovida por el Ayuntamiento ... con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y de la Federación de Empresas de La Rioja. «Fue un éxito y dejó satisfacción en los participantes», valoró ayer la alcaldesa, Rosa Herce.

Esta fue una de las acciones del Plan Estratégico Municipal de Comercio, diseñado y puesto en marcha hace un año desde el Ayuntamiento. Y fue esta jornada el momento para presentarlo a sus principales receptores. «Es un sector maduro, que retrocede en zonas tradicionales como el centro pero que crece en otras nuevas», explicó Herce sobre la descripción del documento.

El Plan identifica las amenazas, como que la digitalización avanza en dos velocidades y la del mercado 'on line'. Frente a eso, como fortalezas, el Plan municipal pondera la calidad y diversificación del comercio local, la atención cercana de sus profesionales, su capacidad para atraer a personas de otras localidades y el papel de comercio y hostelería compartiendo la esencia de la ciudad y sus actividades.

Tomamos nota de las sugerencias del comercio local y comprometemos el apoyo, en especial en la escucha y mediación» Rosa Herce Alcaldesa de Arnedo

Los populares reclaman un plan de apoyo urgente en forma de ayudas directas, bonificaciones... Oposición

La jornada sirvió para que el grupo de gobierno tomara nota de las peticiones y sugerencias del sector: impulsar la colaboración público-privada; cercanía y escucha activa y mediación de la administración local para que emerjan nuevas líneas de negocio y mantener las actuales; impulsar una identidad fuerte del comercio local; facilitar el relevo generacional a través de ayudas a nuevos emprendedores y también para quienes dan el relevo en forma de traspaso; unir y crear sinergias con el turismo; fomentar la formación continuada ante los retos del comercio 'on line' y la comunicación...

El Partido Popular reclamaba hace unos días un plan de apoyo urgente al comercio local y la hostelería para evitar el cierre de negocios y la pérdida de vida en la ciudad. Planteaba ayudas directas, bonos comercio, bonificaciones fiscales, mejora del entorno urbana y campañas de concienciación ciudadana.

Como respuesta, el grupo de gobierno expone próximas campañas promocionales, como la que se presentará para la de Navidad este lunes o la apuesta por una partida por primera vez en el presupuesto municipal para dinamización comercial, por 12.000 euros.