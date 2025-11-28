El Comercio y la Hostelería ofrecen 4.000 euros en descuentos

E. P. Arnedo. Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

La Asociación del Comercio y la Hostelería de Arnedo ha lanzado una campaña durante esta semana en la que ofrece descuentos del 10% a los clientes que realicen pagos con su tarjeta de fidelización TCU hasta este domingo.

Con el propósito de adelantarse a los descuentos que se plantean por el fenómeno mundial del 'black friday', la Asociación inició esta promoción el pasado viernes 21 de noviembre y se extiende hasta este domingo 30. O hasta que se agote el presupuesto de 4.000 euros que ha dispuesto para que sus establecimientos adheridos realicen estos descuentos para pagos de al menos 10 euros y un máximo de 400.

Para esta promoción la Asociación cuenta con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y de Caja Rural de Navarra.