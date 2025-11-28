LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De compras en Arnedo. S. T.
Arnedo

El Comercio y la Hostelería ofrecen 4.000 euros en descuentos

E. P.

Arnedo.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:03

Comenta

La Asociación del Comercio y la Hostelería de Arnedo ha lanzado una campaña durante esta semana en la que ofrece descuentos del 10% a los clientes que realicen pagos con su tarjeta de fidelización TCU hasta este domingo.

Con el propósito de adelantarse a los descuentos que se plantean por el fenómeno mundial del 'black friday', la Asociación inició esta promoción el pasado viernes 21 de noviembre y se extiende hasta este domingo 30. O hasta que se agote el presupuesto de 4.000 euros que ha dispuesto para que sus establecimientos adheridos realicen estos descuentos para pagos de al menos 10 euros y un máximo de 400.

Para esta promoción la Asociación cuenta con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y de Caja Rural de Navarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  9. 9 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  10. 10 Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Comercio y la Hostelería ofrecen 4.000 euros en descuentos

El Comercio y la Hostelería ofrecen 4.000 euros en descuentos