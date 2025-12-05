Comercio y Hostelería de Arnedo implantan 800 bonos comercio en la campaña de Navidad

La iluminación navideña prenderá de color y calor las calles arnedanas desde esta tarde. Será con el tradicional encendido que partirá a las 19.00 ... horas desde los Jardines del Palacio de La Baronesa, un popular acto que, a su vez, sirve como inicio de la campaña de Navidad de la Asociación del Comercio y Hostelería de Arnedo (ACHA), la «campaña más potente y esperada del año por el sector».

Junto al propio encendido de las luces navideñas, la Asociación repartirá caldo y palomitas entre los presentes con el apoyo del grupo scout Vallaroso y el ambiente puesto por la actuación de la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz.

También este 5 de diciembre comienza la novedad de esta campaña, los Bonos comercio navideños. Los vecinos pueden adquirir en los establecimientos Glamour, Ad+, Ellas y Textil Hogar bonos por un precio de 20 euros que les dará derecho a disfrutar de 25 en sus compras -con un máximo de cuatro bonos por persona y canjeo en una única compra. Con 800 bonos disponibles, con 4.000 euros de apuesta por parte de la Asociación, pueden utilizarlos desde hoy y hasta el 24 de diciembre en los establecimientos asociados de ACHA. «Venimos de una campaña de otoño un poco floja, en la que la climatología no nos ha acompañado, y hace falta este incentivo que nos pedían nuestros comercios y nuestros clientes, un guiño para comprar ropa de invierno, regalos, etc. y que todos los establecimientos se beneficien a la vez que nuestros vecinos -explica María Rodríguez, gerente de ACHA-. Podrán repartir los bonos en varias compras en varios establecimientos o gastar como máximo cuatro en una compra grande».

La campaña continuará viviendo por tercer año consecutivo las precampanadas para despedir el año 2025, un acto para «agradecer la fidelidad de los arnedanos, que es importante que sigan apostando por el comercio local». Será desde las 11.30 del mediodía del martes 30 de diciembre desde la balconada del Ayuntamiento, unas campanadas para brindar con lacasitos, champán y vino y la novedad de un bingo musical, amenizado por Bárbara, la reina de la Pantaloneta. «Queremos que este acto se instaure como algo oficial de la Asociación», invitó Rodríguez.

En estas actividades, la Asociación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. «Aunque la situación es compleja, el equipo de gobierno ha percibido en las visitas a comercios y hostelería personas con muchas ganas, que trabajan con mucha ilusión… Mientras haya personas con ganas de sacar adelante, tenemos que seguir trabajando por el sector», valoró la edil de Comercio, Nuria San Servando.