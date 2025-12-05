LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las precampanadas que la Asociación compartió el 30 de diciembre de 2024 en plaza de Vico E. P.

Comercio y Hostelería de Arnedo implantan 800 bonos comercio en la campaña de Navidad

La Asociación participa hoy en el encendido de la iluminación navideña y celebrará el martes 30 las precampanadas de despedida del año

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:16

Comenta

La iluminación navideña prenderá de color y calor las calles arnedanas desde esta tarde. Será con el tradicional encendido que partirá a las 19.00 ... horas desde los Jardines del Palacio de La Baronesa, un popular acto que, a su vez, sirve como inicio de la campaña de Navidad de la Asociación del Comercio y Hostelería de Arnedo (ACHA), la «campaña más potente y esperada del año por el sector».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Comercio y Hostelería de Arnedo implantan 800 bonos comercio en la campaña de Navidad

Comercio y Hostelería de Arnedo implantan 800 bonos comercio en la campaña de Navidad