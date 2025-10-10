La zona de calistenia ofrece clases gratis los días 25 y 26 en Arnedo
Varios monitores y entrenadores impartirán sesiones adaptadas a distintos niveles y edades para mostrar su práctica
Viernes, 10 de octubre 2025, 08:08
Después de la buena aceptación que tuvieron en estos años pasados, el área de Deportes del Ayuntamiento de Arnedo organiza para el sábado 25 ... y el domingo 26 las Jornadas de Deporte al Aire libre, que girarán alrededor de la práctica y las ventajas de la calistenia.
Con la zona de calistenia habilitada en el parque del Cidacos desde 2022, esta edición de las jornadas se enriquece para, con un presupuesto de 6.120 euros, contar con varios monitores y entrenadores en ambas jornadas: comenzarán a las 10.00 del sábado con una sesión de ejercicio físico para mayores de 65 años con Gonzalo Mateo; seguirán a las 11.00 con una de iniciación a la calistenia con Lili Rodríguez, que continuará a las 12.30 con otra sobre calistenia y mujer; por la tarde, Edu Domínguez ofrecerá una para intermedio y avanzado. El sábado comenzará de nuevo a las 10.00 con una iniciación a la calistenia con Edu Domínguez, que seguirá una hora después con 'handstand' e invertidas; finalizará el arnedano Óscar Martínez de Quel con su iniciativa 'Movi-brain', a las 12.00 para niños de 5 a 8 años y a las 13.00 para los de 7 a 11.
Gratuitas, las inscripciones se abrieron ayer tanto en la Oficina Municipal de Deportes como en la página web www.arnedo.com. «Hay para todos los niveles», invita la edil Violeta González.
