Una cita única cierra hoy la Muestra de Jazz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

E. P. La XVIII Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo llega esta tarde a su colofón con un concierto único, con el que reunirá desde las 20.30 horas bajo el título de 'Trance' a varios de los músicos que han participado y hecho sonar sus dieciocho ediciones. A modo de resumen artístico y musical de lo que ha supuesto la Muestra, los interesados en disfrutar de esta experiencia en el Teatro Cervantes pueden adquirir sus entradas por 15 euros.