Cientos de escolares disfrutan en Arnedo de la XVIII Muestra de Jazz
Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:00
Con escolares de los tres colegios arnedanos y del CRA Alto Cidacos entregados, la XVIII Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo ofreció ayer su ... habitual concierto didáctico, en manos de Mastretta en familia. La Muestra continúa este sábado en el Cervantes con el concierto de Djlai Kunda desde las 20.30 por una entrada de 10 euros.
