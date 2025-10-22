LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

Casanova presentará 'Franco' en el ciclo Ecos del pasado

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador golpista Francisco Franco y 30 del atentado de ETA contra el cuartel de la Guardia ... Civil de Arnedo, el Ayuntamiento arnedano organiza el ciclo 'Ecos del pasado', once actividades entre charlas, presentaciones de libros, películas, exposiciones y debates para, del 11 de noviembre al 10 de diciembre, reflexionar sobre el siglo XX. «Buscamos tener más conocimiento y reflexionar sobre esta etapa histórica de nuestro país desde distintas artes», invitó este martes a participar la alcaldesa, Rosa Herce, junto a la edil de Cultura, Chus Zapata.

