Casanova presentará 'Franco' en el ciclo Ecos del pasado
Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:27
Cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador golpista Francisco Franco y 30 del atentado de ETA contra el cuartel de la Guardia ... Civil de Arnedo, el Ayuntamiento arnedano organiza el ciclo 'Ecos del pasado', once actividades entre charlas, presentaciones de libros, películas, exposiciones y debates para, del 11 de noviembre al 10 de diciembre, reflexionar sobre el siglo XX. «Buscamos tener más conocimiento y reflexionar sobre esta etapa histórica de nuestro país desde distintas artes», invitó este martes a participar la alcaldesa, Rosa Herce, junto a la edil de Cultura, Chus Zapata.
La proyección del documental 'Las mujeres de negro', de Rober Astorgano, abrirá a las 19.30 del 11 de noviembre el ciclo, seguido al día siguiente sobre una conferencia de Carlos Gil Andrés sobre los conflictos del siglo XX en España. Una de las principales citas llegará el 28 de noviembre con Julián Casanova, que ofrecerá una charla por la mañana a estudiantes de Bachillerato, y presentará por la tarde su libro 'Franco' al público en el Cervantes.
