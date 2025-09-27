Chiruca edita 20.000 cuadernos del Camino como iniciativa pionera con el peregrino
Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:22
En el renacer en distintas perspectivas que vive Calzados FAL desde el incendio de su factoría y su posterior reconstrucción, su marca Chiruca lanza una iniciativa inédita en el ámbito de la Ruta Jacobea: 'Tu cuaderno del Camino de Santiago', que presenta como «un práctico cuaderno en formato reducido, ligero y fácil de llevar en la mochila, concebido para convertirse en un auténtico compañero de viaje para los peregrinos.
Tal y como explica la firma en una nota de prensa, editará 20.000 ejemplares que van a estar disponibles de manera gratuita en los albergues del Camino, oficinas de turismo y puntas de atención al peregrino de diferentes rutas.
Según describe, el cuaderno no pretende ser un simple diario, sino que ofrece al caminante páginas diseñadas para recoger pensamientos y vivencias en cada etapa, como guardar la preparación previa, experiencias diarias en ruta, impresiones personales, kilómetros recorridos o coleccionar los sellos de cada etapa. Así, quiere reforzar su vínculo con el Camino.
