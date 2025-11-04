Una charla abre hoy la Semana de las Ciencias

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

E. P. Las visitas al Museo desde hoy a las 17.00 y la charla-monólogo 'Riesgos geológicos en el valle del Cidacos' a las 19.30 de esta tarde en la Casa de Cultura abren la XXXVI Semana Cultural en torno a las Ciencias Naturales, organizada por Amigos de Arnedo junto a Amigos del Museo y Ayuntamiento. La charla mañana de Sebastián Álvaro a las 20.00 en el Cervantes continuará un programa que tiene el colofón en la exposición del domingo.

