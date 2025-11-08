LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Público en el Teatro Cervantes de Arnedo, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

El Cervantes de Arnedo acoge esta tarde la obra 'Entrañas' con una reflexión sobre el cuerpo humano

Ernesto Pascual

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:26

El escenario del Teatro Cervantes se reencuentra esta tarde con las artes escénicas al acoger la obra 'Entrañas', a cargo de El Patio Teatro y dentro de los títulos en los que la Red de Teatros de La Rioja colabora con el área de Cultura del Ayuntamiento arnedano.

Desde las 19.30 horas, y por 10 euros la entrada, los actores Izaskun Fernández y Julián Sáenz López pondrán en escena esta obra que se hace preguntas y reflexiona sobre el cuerpo humano. Fernández y Sáenz dan forma a El Patio Teatro, compañía fundada en 2010 en Logroño para «acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano y que son la excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario». En su cuarto espectáculo, se preguntan por la anatomía.

