El Cervantes de Arnedo acoge esta tarde la obra 'Entrañas' con una reflexión sobre el cuerpo humano

Ernesto Pascual Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:26

El escenario del Teatro Cervantes se reencuentra esta tarde con las artes escénicas al acoger la obra 'Entrañas', a cargo de El Patio Teatro y dentro de los títulos en los que la Red de Teatros de La Rioja colabora con el área de Cultura del Ayuntamiento arnedano.

Desde las 19.30 horas, y por 10 euros la entrada, los actores Izaskun Fernández y Julián Sáenz López pondrán en escena esta obra que se hace preguntas y reflexiona sobre el cuerpo humano. Fernández y Sáenz dan forma a El Patio Teatro, compañía fundada en 2010 en Logroño para «acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano y que son la excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario». En su cuarto espectáculo, se preguntan por la anatomía.

