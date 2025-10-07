Los centros y servicios municipales de Arnedo recuperan sus horarios

Ernesto Pascual Martes, 7 de octubre 2025, 07:59 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

Una vez disfrutadas como se deben las fiestas patronales en Arnedo por San Cosme y San Damián, varios centros y servicios municipales recuperan desde ayer su horario habitual ya para el otoño e invierno.

Con la rutina ya, la dirección de la Casa de Cultura atiende por las mañanas de 09.00 a 14.00, mientras que la biblioteca abre sólo para estudio en la sala de adultos de 09.30 a 13.30 y con todos sus servicios por las tardes, de 15.30 a 20.30. Por su parte, el centro joven retomó ayer su horario habitual de atención de lunes a viernes de 08.30 a 16.00 horas.

Temas

Arnedo