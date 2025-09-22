El Bus Joven llega a las fiestas de Arnedo Hasta el viernes 26 se podrán adquirir los billetes de los cuatro servicios de autobús

La Rioja Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:52

El servicio Bus Joven, el transporte público que permite que los riojanos puedan asistir a las fiestas patronales, suma una nueva parada: Arnedo.

Concretamente, para acudir a las celebraciones arnedanas de este sábado 27, se lanzarán cuatro servicios de autobús:

El primer recorrido partirá de Logroño, a las 23.00 horas, parando en Ausejo-El Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla y Arnedo; a las 6.55 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23.00 horas desde Aguilar de Río Alhama, parando en Cervera del Rio Alhama-Rincón de Olivedo-Igea-Cornago-Grávalos y Arnedo; a las 6.50 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá a las 23.00 horas desde Alfaro-Rincón de Soto-Aldeanueva de Ebro-Autol-Quel y Arnedo; a las 7.00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El cuarto recorrido partirá a las 23.00 horas de Calahorra parando en Arnedo; a las 6.45 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

La venta de billetes comenzará este lunes, desde las 10.00 horas y pueden adquirirse hasta las 23.59 horas del viernes 26 de septiembre. Otra opción, a través de la página web del IRJ.