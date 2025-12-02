El belén monumental de Arnedo abre hasta el 6 de enero con unas 600 figuras

Las calles arnedanas se vestirán con la iluminación navideña en el atardecer de este viernes. Será desde las 19.00 horas en los Jardines ... del Palacio de La Baronesa, acto amenizado por la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz y el reparto de caldo y palomitas por la Asociación del Comercio y la Hostelería de Arnedo. Pero el ambiente navideño llegará una hora antes a la ciudad del calzado: la Asociación Amigos de Arnedo abrirá a las 18.00 horas en el habitual local de la calle Mayor su belén monumental, una tradición arraigada y que pasa por ser el Nacimiento municipal desde hace lustros.

Se mostrará al público hasta el 6 de enero de martes a sábado de 18.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos también de 12.00 a 14.00, cerrando el 12 de diciembre por Santa Lucía y el 5 de enero por la Cabalgata de Reyes. Y con la opción de concertar visitas por la mañana entre semana para colegios, centros de mayores, etc.

Serán cientos los que disfrutarán de un montaje en el que Paco Herrero, Natalia Bermejo, Teresa Domínguez y el electricista Jesús Ibáñez se han afanado cada tarde de los últimos dos meses, con la colaboración de Inma Sáenz, Marta Fernández y Teresa Domínguez. Unas 600 figuras, sesenta mecanizadas y doce fuentes de agua y el río novedad del año pasado forman este belén que ha incluido este año dos sorpresas con acento arnedano.