Los voluntarios de Amigos de Arnedo dan forma a este nacimiento. A. A.

El belén monumental de Arnedo abre hasta el 6 de enero con unas 600 figuras

Cuatro montadores y tres voluntarias dan forma en un local municipal a esta tradición de Amigos de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:06

Las calles arnedanas se vestirán con la iluminación navideña en el atardecer de este viernes. Será desde las 19.00 horas en los Jardines ... del Palacio de La Baronesa, acto amenizado por la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz y el reparto de caldo y palomitas por la Asociación del Comercio y la Hostelería de Arnedo. Pero el ambiente navideño llegará una hora antes a la ciudad del calzado: la Asociación Amigos de Arnedo abrirá a las 18.00 horas en el habitual local de la calle Mayor su belén monumental, una tradición arraigada y que pasa por ser el Nacimiento municipal desde hace lustros.

