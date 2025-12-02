El Ayuntamiento de Arnedo visibiliza y fomenta el alquiler de locales vacíos para comercios El Plan Estratégico del Comercio recoge una veintena de bajos con escaparate susceptible de de acoger propuestas

Ernesto Pascual Martes, 2 de diciembre 2025, 18:20

El análisis del Plan Estratégico del Comercio Local del Ayuntamiento encuentra una veintena de locales con escaparate susceptibles de transformarse en un negocio. Sea una tienda de alimentos, de moda, una peluquería, un chiquipark, una agencia de turismo... lo que la creatividad del espíritu emprendedor tan propio de los arnedanos considere. Desde ese censo, el Ayuntamiento lanza una campaña para visibilizar esos locales y fomentar su alquiler para poner en marcha proyectos.

«Tenemos locales céntricos bien situados que pueden ser el escenario para ideas de negocio», expuso ayer la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, al visitar uno de esos bajos. Uno en la plaza de España, tres en Paseo Constitución y otro en la calle Antonio Machado, los escaparates de estos locales están ilustrados con vinilos ideados por el diseñador queleño Gonzalo Herce. Es una de las acciones de una nueva campaña promocional en el marco del Plan. «Queremos visibilizar los locales comerciales para animar a los emprendedores a su alquiler y a la creatividad –invitó Herce–. Quien quiera iniciar una actividad, que vea y sepa que hay posibilidades y locales en la ciudad, además del aprecio de la clientela por el comercio de cercanía».

Para esta acción y otra que presentará la próxima semana, el Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 12.000 euros, financiado al 50% por una subvención para la dinamización comercial de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

Tres de las cuatro inmobiliarias de la ciudad han cedido estos cinco locales para mostrar en sus escaparates vinilos que imaginan qué podría acoger ese espacio. Desde su lema «haz lo que puedas con lo que tienes», el personaje 'Incoherente' de Gonzalo Herce se pregunta con el arnedanismo en el tiempo verbal condicional «¿Y si esto sería…?» e imagina qué negocio puede empezar en un espacio vacío que presenta como una oportunidad.

De haber interesados, han de contactar con las inmobiliarias para el alquiler. Por su parte, el Ayuntamiento asesora y acompaña poniendo a disposición su agente de promoción de empleo local (Apel).

Temas

Comercio

Alquiler