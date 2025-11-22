El Ayuntamiento de Arnedo plantea formar parte del consejo del IRVI para promover vivienda Ante la falta de suelo público, el gobierno local dice estar trabajando con el Instituto de la Vivienda para desarrollar sectores

Ernesto Pascual Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:22

La ausencia de acciones en materia de vivienda o para atraer empresas al parque industrial La Maja y dinamizar el tejido económico y comercial fueron algunos de los argumentos que el portavoz del Partido Popular, Jesús Rubio, esgrimió en el pleno de este miércoles para que su grupo se opusiera al Presupuesto municipal para 2026, cuentas que sí apoyaron Partido Socialista, Izquierda Unida-Podemos y Partido Riojano.

En respuesta, como el propio Rubio apuntó, el grupo de gobierno recordó que vivienda y la gestión de La Maja son temas de competencia regional. En este contexto, subrayó el trabajo que está realizando con el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) para desarrollar una promoción pública en la ciudad. «El IRVI es quien tiene que gestionar y para ello estamos trabajando para desarrollar distintos sectores, entre ellos el SR-1», expuso ayer la alcaldesa, Rosa Herce, apuntando al sector ubicado frente al convento de Las Clarisas.

Con el apoyo de fondos europeos, el IRVI está construyendo ya un bloque de 40 viviendas dirigidas a alquiler social en Alfaro, reforma 18 casas de los camineros para ese fin en Calahorra, licita ocho VPO en Badarán, construye 24 en Logroño, plantea cinco en El Villar de Arnedo... Pero no hay en el horizonte actuaciones en la ciudad del calzado. Porque el principal problema es la falta de suelo público que el Ayuntamiento pueda poner a disposición. «Teníamos suelo, pero ahora es una plaza de toros –ironizó el concejal de Economía y portavoz del grupo socialista en el pleno del miércoles, Raúl Domínguez–. Continuaremos trabajando para generar ese suelo que permita construir VPO».

Insistió Rubio en el pleno en que el Ayuntamiento ha de negociar con propietarios para llegar a acuerdos para disponer de ese suelo, como hicieron en sus años en la Alcaldía el socialista José María León Quiñones o el popular Juan Antonio Abad para promover VPO de la mano de la sociedad municipal INAR. En este debate, la edil de Planificación Urbana y Régimen interior, Nuria San Servando, recordó que INAR es una sociedad en liquidación y subrayó que «el IRVI es la entidad que también representa a los arnedanos». «Es el organismo natural para promover vivienda en Arnedo. Estaría bien que el Ayuntamiento sea del consejo del IRVI para participar de las decisiones», planteó solicitando la ayuda de Rubio para ese paso dentro del Gobierno regional.

En su comparecencia de ayer, la alcaldesa mostró su satisfacción por el amplio consenso que ha recibido el Presupuesto 2026 y lamentó la falta de alternativa y de atención a las necesidades del día a día que el portavoz popular expuso en su argumentario.