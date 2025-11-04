El Ayuntamiento de Arnedo capta un millón de euros en subvenciones El grupo de gobierno pondera la búsqueda de financiación en otras administraciones tanto para obras y como para el fomento de renovables

Las arcas del Ayuntamiento de Arnedo han percibido o van a recibir a lo largo de este 2025 casi un millón de euros en subvenciones. Dentro de un Presupuesto municipal fijado para este ejercicio en 16.919.835,64 euros, con un capítulo de inversiones que quedaba inicialmente en 926.415,26, el grupo de gobierno del Consistorio pondera el trabajo realizado junto a los técnicos para captar fondos de diversas administraciones e instituciones a lo largo de los últimos meses, unos fondos que sirven para financiar y reforzar tanto inversiones como otras actuaciones en infraestructuras y servicios.

Durante esta legislatura, enfatizado desde que asumió el 8 de marzo la Alcaldía de la ciudad del calzado, el equipo de gobierno encabezado por Rosa Herce ha dado una de sus prioridades a la búsqueda de financiación externa para poder acometer inversiones y servicios. De este modo, subraya que las cifras hablan por sí solas: en el año 2023, el Ayuntamiento presentó diecinueve expedientes a convocatorias de subvenciones; en 2024 crecieron hasta 32; en este 2025, ya han acudido a treinta y cuatro convocatorias de distintas ayudas de diversas administraciones.

Esas treinta y cinco solicitudes de ayudas han dado lugar ya a que el Ayuntamiento haya captado en este 2025 un total de 949.826,72 euros de otros fondos, que se suman a los propios. «Este es el trabajo que está realizando este Ayuntamiento en materia de subvenciones para captar fondos de diversas administraciones e instituciones: en este 2025 llevamos captados casi un millón de euros, fondos que ya sabemos que hemos recibido de diferentes convocatorias a las que nos hemos presentado y hemos captados», valora la edil de Planificación Urbana, Régimen interior y Desarrollo Local, Nuria San Servando, que entre sus competencias cuenta con la de la gestión de los fondos europeos que puedan llegar a la ciudad.

En el desglose de las convocatorias a las que ha acudido y fondos que ha conseguido en este año, el Ayuntamiento ha captado 211.277,46 euros para obras y mantenimiento de instalaciones. Otra buena fuente de subvenciones es la relacionada con las energías renovables: 566.676,11 euros, surgidas la mayoría de convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para el fomento de la sostenibilidad y eficiencia energética. En estas convocatorias, algunas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Ayuntamiento basa buena parte de su política de renovación de alumbrado público y de edificios municipales, con el objetivo posterior del ahorro energético.

Hace el grupo de gobierno esta apuesta por buscar otras vías de financiación desde la conciencia de que el Presupuesto municipal está acotado por la exigencia de buena parte de su total para los distintos gastos: recordemos que el 87% del Presupuesto 2025 va para los de personal y los corrientes.

