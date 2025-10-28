Arnedo reclama a la Comunidad que pague la caldera del Delgado Calvete

Ernesto Pascual Martes, 28 de octubre 2025, 07:32 Comenta Compartir

La caldera del colegio público Antonio Delgado Calvete de Arnedo lleva calentando sus pasillos, aulas, oficinas y estancias desde 1977. Con 48 años de servicio y trabajo, ya comienza mostrar achaques y a pedir que la sustituyan y jubilen. ¿Pero a qué administración corresponde realizarlo? El Ayuntamiento de Arnedo señala que es un gasto que debe asumir la Comunidad Autónoma como inversión que es en el centro educativo. Por su parte, el Gobierno de La Rioja lo ve como una labor de mantenimiento que corresponde financiar a las arcas municipales. Ante esta disparidad de opiniones e interpretaciones será el Consejo Consultivo de La Rioja el que intente aclarar la disputa entre ambas administraciones.

La protagonista de esta cuestión ya comenzó a dar problemas en el curso pasado, en el 2024-2025. Hubo varios días en los que los alumnos y profesores tuvieron que ir con algo más de ropa a clase. Ante esta situación, desde que concluyó el curso, el Ayuntamiento de Arnedo ha solicitado al Gobierno de La Rioja la sustitución de la caldera. Para garantizar condiciones normales a alumnos y trabajadores.

«Llevamos meses trabajando con la dirección general de Gestión Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja con este problema... pero chocamos en que si es un gasto de mantenimiento o un problema que ha de verse como una inversión», explica la alcaldesa arnedana, Rosa Herce.

El Consistorio defiende que renovar la instalación, de 48 años, es una inversión y que no le corresponde costearla

En una de esas disyuntivas que ofrece la política como un patio de coches de choque que el ciudadano de a pie no termina de comprender, ambas administraciones se han enzarzado en el debate: desde hace décadas, las relaciones entre ambos ámbitos establecen que los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de los centros escolares públicos de sus municipios, mientras que el Gobierno de La Rioja se encarga de las inversiones que precisen para poder ejercer oportunamente su función.

«El Ayuntamiento de Arnedo lleva desde 1977 realizando el mantenimiento de la caldera y de otros espacios e infraestructura del Delgado Calvete y de los otros centros públicos. Son 48 años de mantenimiento... ahora está obsoleta y hay que cambiarla -describe la regidora arnedana-. Un cambio no es mantenimiento, es una inversión en toda regla». Y Rosa Herce lo afirma apoyándose en el informe del servicio jurídico del Ayuntamiento, que ratifica su petición a Gestión Educativa.

Pero no lo interpreta así el Gobierno de La Rioja, que ha reservado 70.000 euros en el Presupuesto regional para 2026 para la sustitución de la instalación de calefacción del colegio público Antonio Delgado Calvete. El Partido Popular de Arnedo aplaude la cuantía como «más inversiones para Arnedo» de parte del Gobierno de La Rioja. En concreto, se materializaría en un convenio en el que ambas partes, Comunidad y municipio, financiarían el 50 por ciento de la renovación. «No vamos a firmar el convenio de colaboración hasta que el Consejo Consultivo se pronuncie y negociemos bien con el Gobierno de La Rioja», responde la alcaldesa al anuncio de la Consejería de Educación de esta cuantía.

¿Y qué ocurre mientras el Consejo Consultivo de La Rioja estudia el caso y emite su resolución? «Mientras, la calefacción funciona y esperemos que no nos dé ninguna sorpresa negativa como en el curso pasado –confía la regidora de la ciudad del calzado–. Pero tenemos que defender los intereses del Ayuntamiento... Llevamos peleando por este asunto desde el final del pasado curso lectivo».