Arnedo congela las tasas e impuestos locales para el ejercicio 2026

Tras recibir la aprobación inicial en el pleno de la Corporación del pasado jueves, el proyecto del Presupuesto municipal para 2026 de Arnedo ha quedado en exposición pública. Es un plazo de quince días desde su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de este martes 25 en el que los interesados pueden presentar reclamaciones y alegaciones. Si en ese tiempo no se presentan reclamaciones, las cuentas municipales para el próximo ejercicio quedarán definitivamente aprobadas con una nueva publicación en el BOR.

Unos presupuestos para el próximo ejercicio que ascienden hasta 17.638.982,83 euros, con un incremento respecto a los que rigen en este 2025 del 4,25%, con un capítulo de ingresos que «permanece estable», como describe el concejal de Economía y Administración pública, Raúl Domínguez. Porque el grupo de gobierno ha optado por congelar las tasas e impuestos locales para 2026. «Contamos con unos datos equilibrados que hacen que no necesitemos una revisión de la carga impositiva», expone Domínguez a preguntas de este periódico.

PARA 2026 80% del Presupuesto va para gastos corrientes y personal, partidas que se busca contener.

4,25% El Presupuesto crece en ese porcentaje respecto a 2025 sin aumentar tasas e impuestos.

Uno de los argumentos para no tocar las cuantías de lo que el Ayuntamiento arnedo percibe de los arnedanos es la búsqueda de financiación en otros lugares. «Los principales incrementos de los ingresos en el Presupuesto para 2026 pasan por las partidas de Transferencias corrientes: las subvenciones que solicita y recibe el Ayuntamiento, sobre todo en Tributos del Estado, aportaciones que el Gobierno central destina a los municipios en concepto de transferencias de capital, subvencione que van dirigidas a nuevas inversiones o a infraestructuras –explicó Domínguez–. Es un camino en el que vamos a seguir trabajando también en 2026».

Otra de las razones que expone el grupo de gobierno para no aumentar en el próximo ejercicio tasas e impuestos locales es el «esfuerzo realizado en estudiar y controlar los gastos corrientes y de personal», que requieren el 80% del Presupuesto municipal. «Prácticamente permanecen invariables», señala Domínguez.

Uno de los puntos de esa contención en el gasto pasa por la apuesta por la eficiencia energética a través de la sustitución de luminarias por el sistema 'led' en calles y edificios municipales, «una inversión que se amortiza en el tiempo». Calcula el grupo de gobierno que el ahorro energético será de unos 70.000 euros en el próximo ejercicio. «Buscamos abaratar costes y destinar el dinero que precisaría a otras inversiones», expone el edil.

Tras la modificación de las tasas e impuestos locales aplicada en 2023, es el segundo ejercicio en el que el Ayuntamiento arnedano las congela. Y mantiene la decisión que a adoptó para los cursos de 2021 y 2022. «A principios de la legislatura se realizó un estudio de las tasas e impuestos locales y por segundo año se apuesta por mantener la tasa impositiva a los ciudadanos», explica Domínguez ante el requerimiento de este medio.