El Arnedo Arena acoge hoy la fiesta del Día de Ecuador

Recién creada, convirtiéndose en la número 151 en el censo municipal arnedano, la Asociación Raíces Ecuatorianas celebra hoy mismo su primera actividad: conmemora con una ... fiesta en la que invita a toda la ciudad a compartir el Día de la Independencia de Ecuador.

La jornada comenzará desde las 15.00 horas en el pabellón del Antonio Delgado Calvete con campeonatos de fútbol, tanto masculino como femenino, y de voley, lugar donde también se desarrollara un taller de caritas pintadas para los niños.

Con el atardecer, el ambiente se trasladará al exterior del pabellón multiusos Arnedo Arena para la entrega de premios a los ganadores, degustación de comidas tradicionales del país, danzas y actuaciones musicales hasta las 02.00 de la noche con artistas ecuatorianos. «Está toda la ciudad invitada a un día especial en el que queremos festejar con todos y que la gente pueda conocer lo que ofrece Ecuador», invita la vicepresidenta de la Asociación, Dayana Oña.

Considerando Arnedo ya como su hogar porque muchos llevan lustros residiendo en la ciudad, la Asociación nace para «unirnos y formar parte de la vida en Arnedo, dejando una semilla de lo que es Ecuador».