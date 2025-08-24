Aprobada la mejora de la plaza de la Constitución por 618.486 euros

La junta de gobierno del Ayuntamento de Calahorra aprobó el jueves en una sesión extraordinaria el proyecto de reurbanización y mejora de la eficiencia energética ... del alumbrado de la plaza de la Constitución con un presupuesto de 618.486 euros.

La zona tiene una superficie de 2.235 metros cuadrados y las obras incluirán la renovación del pavimento de la plaza y aceras, la limpieza de la escultura que se colocará sobre un pedestal, la instalación de una fuente, la creación de un espacio con juegos infantiles y otro de estancia, así como la sustituciónn de redes de saneamiento y abastecimiento y del alumbrado público para mejorar la eficiencia energética.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de ocho meses y esta iniciativa está sujeta a ser financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del programa 2021-2017.

La junta también ha dado el visto bueno a la renovación de la iluminación de la ruta 'Parque del Cidacos-embalse de El Perdiguero con farolas solares y de las instalaciones de alumbrado público exterior en los centros de mando 7 y 8 (en la zona que afecta al parque del Cidacos), por un importe de 360.831,74 euros.

La intervención se incluye en la línea 3 'Rutas verdes de Calahorra' del Plan de Sostenibilidad turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea, a través de los fondos NextGeneration EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, según informa el equipo de Gobierno.

El proyecto, redactado por Valdonaire Soluciones Técnicas, aborda las actuaciones necesarias para mejorar tanto la eficiencia energética como la seguridad, integración paisajística y sostenibilidad de los espacios publicos, a través de soluciones tecnológicas de última generación, señalan desde el Consistorio.

Incluirá la sustitución del alumbrado exterior por luminarias de tecnología led de alta eficiencia, otras solares autónomas en tramos no electrificados, así como el cambio de columnas y soportes con criterios de durabilidad y diseño compatible con el entorno. Además de los cuadros de mando y control, conducciones y la instalación de una plataforma de telegestión.