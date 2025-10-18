LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aparcabicis en el Sagrado Corazón de Arnedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:31

Los alumnos del colegio arnedano Sagrado Corazón de Jesús ya pueden ir a clase en bicicleta con la seguridad de que encuentran un lugar cómodo ... y seguro para poder dejarlas durante las horas de su ocupación. El centro ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Arnedo la reciente colocación de unos aparcamientos para bicicletas en su fachada y acceso principal para el servicio, bien sea de sus alumnos, bien de sus profesores y empleados.

