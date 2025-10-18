Aparcabicis en el Sagrado Corazón de Arnedo
Sábado, 18 de octubre 2025, 10:31
Los alumnos del colegio arnedano Sagrado Corazón de Jesús ya pueden ir a clase en bicicleta con la seguridad de que encuentran un lugar cómodo ... y seguro para poder dejarlas durante las horas de su ocupación. El centro ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Arnedo la reciente colocación de unos aparcamientos para bicicletas en su fachada y acceso principal para el servicio, bien sea de sus alumnos, bien de sus profesores y empleados.
Tal y como informan desde el centro, este servicio fue una de las propuestas que llevaron alumnos suyos representados en el Consejo Infantil de Ciudad, el órgano de participación ciudadana con el que cuenta el Ayuntamiento para escuchar y hacer protagonistas a los niños y adolescentes de la acción política.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión