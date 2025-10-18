Cáritas celebra sus 65 años en Arnedo con charla, comida, homenaje y puertas abiertas

Dando relevo a la acción del Grupo de San Vicente de Paúl, la parroquia arnedana formalizaba el 7 de septiembre de 1960 la constitución ... de Cáritas Parroquial de Acción Católica. Calculando su 65 aniversario, y el quinto de la inauguración del Centro de Cáritas Parroquial Eliseo Lerena que tanta actividad solidaria y formativa acoge, la entidad ha organizado un ciclo de actividad para conmemorar ese cumpleaños.

La primera llega a las 20.30 horas de este domingo en colaboración con el Festival de Cine Octubre Corto, con la proyección gratuita de la sección 'Realidades' en el Festival Octubre Corto. «Es importante apoyar a personas que hacen cine con contenido social», invitó ayer el director de Cáritas Arnedo, Santiago Álvarez, subrayando que es el voto del público el que decide el título ganador.

El aniversario tomará forma el jueves 23, a las 20.00 horas en el salón parroquial, con la charla '65 años de servicio de Cáritas Parroquial de Arnedo, a la luz de la 1ª Exhortación Pastoral del Papa León XIV 'Dilexi te', a cargo del párroco Javier Martín.

Al día siguiente, a las 14.00 horas, compartirán una comida fraterna sus socios, voluntarios y amigos, con eucaristía en la iglesia de Santo Tomás a las 19.30 horas para pedir por todos. Ya el sábado 25, el Centro Eliseo Lerena vivirá una mañana de 11.00 a 13.00 de puertas abiertas.