LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cáritas celebra sus 65 años en Arnedo con charla, comida, homenaje y puertas abiertas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:33

Comenta

Dando relevo a la acción del Grupo de San Vicente de Paúl, la parroquia arnedana formalizaba el 7 de septiembre de 1960 la constitución ... de Cáritas Parroquial de Acción Católica. Calculando su 65 aniversario, y el quinto de la inauguración del Centro de Cáritas Parroquial Eliseo Lerena que tanta actividad solidaria y formativa acoge, la entidad ha organizado un ciclo de actividad para conmemorar ese cumpleaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cáritas celebra sus 65 años en Arnedo con charla, comida, homenaje y puertas abiertas

Cáritas celebra sus 65 años en Arnedo con charla, comida, homenaje y puertas abiertas