La alcaldesa acusa a León de «vender» en La Maja «algo que ya existía»
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:33
El 11 de septiembre, la consejera de Empresa, Innovación y Desarrollo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, anunció en el parque industrial La ... Maja las nuevas normas de comercialización de sus parcelas, con un descuento de 35 a 24,50 euros el metro cuadrado de las parcelas de más de 15.000 metros cuadrados. Y superiores para las de 40.000.
Visto el anuncio, y repasando hemeroteca, la alcaldesa Rosa Herce ha señalado que ese descuento ya lo firmó el anterior Gobierno autonómico, que había caducado en junio de 2023 y que León «vende algo que ya existía».
