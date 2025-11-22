Agrupación y Escuela celebran a Santa Cecilia hoy en Arnedo con un pasacalles
Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:20
Con la confianza de que las condiciones climatológicas lo permiten, la Agrupación Musical Santa Cecilia y la banda de la Escuela de Música Agustín ... Ruiz van a celebrar este mediodía a la patrona de los músicos este mediodía con un pasacalles por las calles del centro de Arnedo.
Partirán de forma conjunta sobre las 13.00 horas desde la plaza Nuestra Señora de Vico para llevar su música y alegría a quienes transiten por las céntricas zonas.
