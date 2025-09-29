La actuación de Seguridad Social pone el colofón a este lunes a los conciertos de Arnedo La jornada no terminará con su directo, sino que continuará en la carpa de la plaza de España

Ernesto Pascual Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:00 | Actualizado 09:20h.

Recuerdan los más veteranos que ya tocaron en sus primeros tiempos, cuando tenían pistas y sonidos más punk y rockers, en la sala Sendero de Arnedo. Fue en un Iberpop antes de que se rebautizara como Actual, cuando la organización del festival de inicios de año tenía a bien programar parte de sus actuaciones (y presupuesto) en localidades riojanas más allá de Logroño. Ya en este siglo, incluso con cámaras digitales que lo plasmaran, volvieron el 4 de septiembre de 2010 para inaugurar los conciertos en el recién estrenado pabellón multiusos Arnedo Arena. Así, esta será la tercera ocasión en la que Seguridad Social actuará en la ciudad del calzado, erigidos en uno de los nombres más reconocidos de la música en castellano después de acuñar un buen puñado de canciones conocidos por todos durante la década de los años 90.

«Es un grupo que atrae a un gran abanico de público de todas las edades y su música cuenta con el ambiente festivo adecuado para esas fechas», valoró en la presentación del concierto la edil de Festejos del Ayuntamiento de Arnedo, Sandra Rodríguez. En el marco de su gira 'Voy a Marte 2025', actuarán de forma gratuita desde las 22.30 en el escenario acondicionado en la avenida de la Cruz Roja, suficientemente amplio como para acoger a miles de personas, como ya hizo el año pasado en una apuesta similar la actuación de la Orquesta Mondragón.

Esta cita será el colofón a una jornada que no terminará con su concierto, sino que continuará en la carpa de la plaza de España con la segunda joven, con varios pinchadiscos locales a los platos para animar el ambiente con ambientes del gusto actual: Isi, Andy e Ipu.

Pero el día habrá comenzado mucho antes, casi sin luz, con los almuerzos y desayunos seguidos de dianas y pasacalles con La Chispa y la Lubumbas. Tendrán a las 09.30 la habitual cita con la que muchos comienzan cada jornada, la suelta de reses bravas, seguida de otra en el Arnedo Arena. Y va a ser una jornada también con primeras veces en estas fiestas, como la primera aventura de Gorgorito en la plaza Nuestra Señora de Vico en un mediodía en el que La Chispa visitará con los ritmos de la Strapalucio la residencia de mayores.

