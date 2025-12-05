Anguiano recoge y subasta dos yeguas que aparecieronen una finca de alubias

El pasado miércoles el 'Boletín Oficial de La Rioja' publicaba un singular e inusual bando del Ayuntamiento de Anguiano. «Se informa de que en ... el término municipal de Anguiano han sido hallados el viernes 31 de octubre los dos animales mostrencos que a continuación se describen: una yegua alazana con crines rubias, cordón blanco en la cabeza y calzada en blanco en las patas de atrás y una yegua alazana con crines rubias con estrella blanca en la frente a la altura de los ojos, mancha blanca encima del morro y pelos blancos en ambos hijares», describe el anuncio.

Aunque la información del hallazgo pueda parecer algo fantástico a quien no entienda demasiado de equinos, en realidad son dos caballos salvajes que han aparecido en el término municipal de Anguiano, mansos y sin dueño aparente que se haga cargo de ellos. Las yeguas, es posible que por la adversa climatología de los últimos días, bajaron al pueblo y aparecieron en una finca de cultivo de alubia, donde encontraron fácil alimento. El dueño de la finca, ante el perjuicio sufrido, advirtió de la presencia de los animales al Ayuntamiento y este ha obrado en base a la Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja.

Pasados diez días desde el hallazgo sin que se haya conocido al dueño de los caballos, si lo tuvieran, el Consistorio expone que «se procederá a su venta en pública subasta o a su sacrificio mediante procedimientos que no causen dolor, angustia o sufrimiento evitables». «Es un trámite que hay que hacer, y no es la primera vez que nos sucede», explica Gemma López, alcaldesa de Anguiano, y anuncia que ya hay interesados en las yeguas. Son dos caballos que serán identificados con microchip y subastadas o cedidas a quien las desee.

Enrique Serrano, ganadero de ganado bovino y equino y presidente de la asociación ganadera Las Cuevas de Anguiano, aclara que «son caballos de aptitud cárnica que llevan años solos por el monte». «Al haber sido un verano tan seco, bajaron del monte al pasto fresco. Ahora están cerradas», señala Enrique Serrano. Una posibilidad, si nadie las reclama, es que el propio dueño de la finca donde han causado daños, y que también es ganadero, se quede las yeguas.