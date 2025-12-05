LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las yeguas mostrencas aparecidas en una finca de alubias de Anguiano. L.R.

Anguiano recoge y subasta dos yeguas que aparecieronen una finca de alubias

Los caballos «son de aptitud cárnica» y «llevan años solos por el monte», explica Enrique Serrano, presidente de la asociación ganadera Las Cuevas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:15

El pasado miércoles el 'Boletín Oficial de La Rioja' publicaba un singular e inusual bando del Ayuntamiento de Anguiano. «Se informa de que en ... el término municipal de Anguiano han sido hallados el viernes 31 de octubre los dos animales mostrencos que a continuación se describen: una yegua alazana con crines rubias, cordón blanco en la cabeza y calzada en blanco en las patas de atrás y una yegua alazana con crines rubias con estrella blanca en la frente a la altura de los ojos, mancha blanca encima del morro y pelos blancos en ambos hijares», describe el anuncio.

